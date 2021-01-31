«Краснодар» отправился на второй зимний сбор (фото)

Футболисты «Краснодара» отправились на второй зимний сбор в Марбелью.
Пресс-служба «быков» сообщает, что в Испании команда будет работать до 11 февраля.
Второй сбор начинается сегодня в Испании🙌 Вылетаем туда с хорошим настроением ✈️#Сборы2021 #БыкиНаСборах pic.twitter.com/08BSFictac— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 31, 2021
Доброго утра желают вам парни из аэропорта 👋 Команда совсем скоро вылетает в Испанию 🛫 pic.twitter.com/1475BPnRMZ— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 31, 2021
Напомним, на зимнюю паузу «Краснодар» ушел на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав в 19 турах 30 очков.