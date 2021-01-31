Егор Титов: Месси выйдет на матч против «Атлетика» с невероятным запалом

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата Испании «Барселона» - «Атлетик».

«Третья игра между «Барселоной» и «Атлетиком» за последние недели, и первые две получились шикарными. Обилие голов, интрига, скандалы — все было в них. В Бильбао победила «Барселона», на нейтральном поле «Атлетик» выгрыз победу в дополнительное время, взяв Суперкубок. Теперь команды сыграют на «Камп Ноу». Думаю, у нас есть все основания ждать очередного яркого матча. У «Барселоны» сыграет Месси, который отбыл дисквалификацию и уже в Кубке Испании выходил на поле. Уверен, он не забыл поражение от «Атлетика», свое удаление. С невероятным запалом он выйдет на матч. И видно, что «Атлетик» в отличном состоянии. Команду не расхолодил тот факт, что она взяла трофей. И дальше баски играют хорошо, добиваются волевых побед. Так что от этой встречи жду результативного футбола. А победителя предсказать сложно», - цитирует Титова Social.bet.

Напомним, матч «Барселона» - «Атлетик» состоится сегодня, 31 января, и начнется в 23:00 мск.

Каталонцы занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков в 19 матчах. «Атлетик» расположился на 12-й позиции. В активе клуба из Бильбао 24 очка после 19 игр.