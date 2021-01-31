«Спартак» поздравил Луиса Адриано с победой в Кубке Либертадорес (фото)

Московский «Спартак» поздравил бывшего нападающего команды Луиса Адриано, который в настоящее время выступает за «Палмейрас», с победой в Кубке Либертадорес.

В финальном матче турнира против «Сантоса» бразилец вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут

«Поздравляем нашего бывшего нападающего Луиса Адриано с победой в Кубке Либертадорес этой ночью. Бразилец вышел в старте «Палмейрас» и отыграл все 90 минут!» — говорится в сообщении красно-белых в твиттере.