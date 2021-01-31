Джан Пьеро Гасперини: Миранчуку требуется время, потому что он приехал из совсем другой лиги

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини считает, что российскому полузащитнику Алексею Миранчуку требуется больше времени для адаптации в итальянском клубе.

«У команды своя структура. Ее нельзя разбивать, чтобы облегчить введение одного игрока. Миранчуку требуется немного больше времени, чем Мехле, Пессине и Ромеро, потому что он из другой лиги, совсем другой. С Малиновским же формула работает», - цитирует Гасперини Calciomercato.

Напомним, Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. За клуб из Бергамо он провел 14 матчей и забил четыре гола.