Хедира близок к переходу в «Герту»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира продолжит карьеру в «Герте», сообщает Kicker.

По информации источника, 33-летний футболист прибыл в Берлин для прохождения медосмотра. Все детали контракта игрока с клубом уже согласованы.

Напомним, Хедира выступает за «Ювентус» с 2015 года. В текущем сезоне полузащитник ни разу не выходил на поле.

Добавим, что футболист является победителем Лиги чемпионов, чемпионом Германии, Испании и Италии. В 2014 году в составе сборной Германии Хедира выиграл чемпионат мира.