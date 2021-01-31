Данченко перешел из «Рубина» в АЕК

Защитник «Рубина» Олег Данченко перешел в греческий АЕК.

Об этом рассказал генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов.

«Олег Данченко перешел в греческий АЕК. Это не аренда, а полноценный трансфер. Сделка закрыта. Больше ничего не могу сказать», — цитирует Сайманова Sport24.ru.

Напомним, «Рубин» приобрел Данченко у «Шахтера» в 2019 году. С августа прошлого года 26-летний защитник на правах аренды выступал за «Уфу». В составе клуба из Башкортостана футболист провел 16 матчей, в которых сделал пять результативных передач.