«Спартак» прокомментировал интерес «Газиантепспора» к Кутепову

Директор по связям с общественностью »Спартака» Антон Фетисов опроверг информацию о том, что турецкий «Газиантепспор» хочет взять в аренду защитника Илью Кутепова.

«Предложение от «Газиантепа» по аренде Ильи Кутепова не поступало», - цитирует Фетисова Sport24.ru.

Напомним, Кутепов находится в системе «Спартака» с 2012 года. В текущем сезоне 27-летний защитник принял участие в 10 матчах, не отметившись в них результативными действиями.

Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до июня 2022 года.