«Аталанта» рассчитывает приобрести Коваленко и отдать его в аренду в «Дженоа» до конца сезона

Атакующий полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко все ближе к тому, чтобы подписать контракт с «Аталантой».

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, клуб из Бергамо заплатит за переход 24-летнего украинца один миллион евро. При этом хавбек отправится в аренду в «Дженоа» до конца сезона, чтобы получить регулярную игровую практику.

Коваленко является воспитанником академии «Шахтера». В составе «горняков» он провел 199 матчей, забил 32 гола и отдал 12 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.

В составе сборной Украины хавбек отыграл 29 встреч.

L’#Atalanta ha in pugno Victor #Kovalenko dello #Shakthar. Il centrocampista troverà subito spazio con Gasp? C’è abbondanza a BG, ecco perché Preziosi si è fatto avanti per averlo in prestito 6 mesi. Con il #Genoa che ha libero slot da extracomunitario e farebbe il tesseramento