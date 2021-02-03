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03 февраля 16:00
автор: Виктор Шарафудинов

«Ростов» оформил переход 18-летнего нападающего Турищева из «Локомотива»

В прошлом сезоне Максим стал лучшим бомбардиров юношеской футбольной лиги.

ФК «Ростов» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Максима Турищева из московского «Локомотива».

18-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на четыре с половиной года.

Турищев – воспитанник московского «Локомотива». В прошлом сезон он стал лучшим бомбардиром юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) в прошлом сезоне, забив восемь голов в десяти матчах.

За молодежную команду железнодорожников в нынешнем сезоне Максим провел 10 игр, став автором пяти забитых мячей.

источник: ФК «Ростов»
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