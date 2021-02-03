Терри может стать главным тренером «Борнмута»

Издание The Birmingham Mail сообщает, что Джон Терри может возглавить команду чемпионшипа «Борнмут».

Напомним, что бывший центральный защитник лондонского «Челси» и сборной Англии завершил карьеру футболиста в 2018 году. С тех пор он работает в качестве ассистента главного тренера в бирмингемской «Астон Виллы».

Должность главного тренера «Борнмута» в данный момент является вакантной. Сегодня 3 февраля из клуба был уволен Джейсон Тиндолл, которого назначили в августе прошлого года.

В минувшем сезоне «Борнмут» выступал в АПЛ, но вылетел во второй по статусу английский дивизион, финишировав на 18-м месте. В настоящий момент «вишни» занимают шестое место в чемпионшипе, набрав 42 очка в 27 матчах. В четырех последних встречах команда потерпела четыре поражения.