Вячеслав Колосков: 16 команд в РПЛ – оптимальное количество

Главным кандидатом является нынешний глава Александр Дюков, который уже два года возглавляет РФС.

В преддверии конференции мы попросили многолетнего руководителя советского и российского футбола, почетного вице-президента ФИФА Вячеслава Колоскова высказать свое мнение по некоторым горячим темам.

– Нужно ли расширять или наоборот, уменьшать количество команд в РПЛ?

– Это похоже на какую-то детскую забаву: осенью наши клубы голосуют за расширение, весной – за сокращение. Руководителям клубов нужно определиться. Прежде чем что-то реформировать, нужно широко это обсудить. Мы вот перешли на осень-весна безо всякого обсуждения и что? Одна победа в 24 матчах наших клубов в еврокубках.

Я не говорю, что нужно опять возвращаться на весну-осень, все-таки почти вся Европа играет в таком формате. Необходимо проанализировать опыт ведущих футбольных держав, сопоставить с нашим опытом. С финансированием наших клубов. Тут вопросов много. На мой взгляд, 16 команд в РПЛ – оптимальное количество.