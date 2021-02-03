Джеко собирается уйти из «Ромы» в июне

Il Corriere dello Sport сообщает, что капитан «Ромы» Эдин Джеко покинет клуб в июле после завершения текущего чемпионата.

34-летний босниец был близок к расставания с красно-желтыми после ссоры с главным тренером Паулой Фонсекой, но до закрытия трансферного окна нападающему так и не удалось найти новую команду.

После этого Фонсека и Джеко публично помирились, и Эдин возобновил тренировки с командой. При этом босниец, скорее всего, будет лишен капитанской повязки.

В нынешнем сезоне Джеко забил восемь мячей и сделал две результативные передачи в 20 матчах.

В субботу 6 февраля в рамках 21-го тура чемпионата Италии состоится матч «Ювентус» – «Рома».