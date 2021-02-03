В «Фиорентине» еще раз подтвердили, что Кокорин получил разрешение на работу в Италии

Пресс-служба «Фиорентины» прокомментировала информацию СМИ о том, что российский новобранец команды серии А Александр Кокорин до сих пор не получил разрешение на работу в Италии.

Вот, что ответили в клубе из Флоренции в ответ на запрос ТАСС:

«Кокорин тренируется вместе с остальной командой, и, кроме того, он тренируется по индивидуальной программе. Главный тренер и его помощники ежедневно оценивают его состояние. Они решат, когда он будет готов к участию в официальном матче. Кокорин уже 1 февраля получил разрешение на работу в Италии».

Трансфер 29-летнего российского футболиста из «Спартака» в «Фиорентину» был оформлен 27 января.

Ближайший матч флорентийцы проведут 5 февраля против миланского «Интера».