Гайч вернулся в Россию, чтобы оформить рабочую визу

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, которого московский клуб отдал в аренду «Беневенто», вернулся обратно в России для оформления рабочей визы.

Как сообщает «РБ-Спорт», аргентинцу не удалось быстро уладить все бюрократические формальности, связанные с получением разрешения на работу в Италии.

По сведениям источника, в Италии не сомневаются, что Гайч не сможет помочь «Беневенто» в воскресном матче против «Сампдории».

21-летний аргентинский нападающий будет играть за команду Филиппо Индзаги на правах аренды до конца нынешнего сезона, что позволит ЦСКА заработать 300 тысяч евро. Летом у «Беневенто» будет право приобрести футболиста за 10 млн евро.

В августе прошлого года ЦСКА приобрел Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллионов евро. В первой части сезона Адольфо сделал одну результативную передачу в 13 матчах РПЛ, а также забил один гол в пяти играх Лиги Европы.