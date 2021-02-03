Чуперка покинул «Тамбов» и стал свободным агентом

Полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка забрал документы из клуба и стал свободным агентом.

- Мы с Валерием Чуперкой сделали соглашение о расторжении контракта. Футболист покинул «Тамбов». Больше новостей пока нет, - цитирует «Чемпионат» генерального директора «Тамбова» Ольгу Коновалову.

Ранее стало известно, что в составе ФК «Тамбов» осталось лишь девять футболистов, включая двух вратарей. Остальные игроки забрали свои документы из клуба.

По информации СМИ, общая сумма долгов «Тамбова» оценивается в 360 миллионов рублей, из которых около половины составляет задолженность по контрактам перед футболистами.

Добавим, что после 19 туров «Тамбов» занимает в РПЛ последнее 16-е место, набрав 13 очков.