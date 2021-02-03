«Спартак»: «Аякс» не менял условий сделки по переходу Промеса

Директор по связям с общественностью российского клуба Антон Фетисов опроверг информацию, что «Аякс» изменил условия перехода Квинси Промеса.
- Никаких изменений не было. «Аякс» не менял никаких условий в последний момент, идут переговоры с учетом юридических нюансов, - цитирует Фетисова ТАСС.
Добавим, что Промес уже выступал за красно-белых. Это случилось в период с 2014 по 2018 год. На его счету 135 матчей, 66 голов и 33 голевых паса. В составе «Спартака» он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
источник: ТАСС