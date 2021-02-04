«Барселона» в дополнительное время переиграла «Гранаду» и вышла в полуфинал Кубка Испании

Встреча прошла на стадионе «Лос-Карменес» и завершилась со счетом 5:3 в пользу «сине-гранатовых».
В составе хозяев поля голами отметились Кенеди (33-я минута), Роберто Сольдадо (47) и Феде Вико (103, пен.), у каталонской команды точными ударами отличились Антуан Гризманн (88, 100), Жорди Альба (90+1, 113) и Френки де Йонг (108).
Ранее в ½ финала турнира пробились «Леванте» и «Севилья». Последний полуфиналист определится в матче между «Бетисом» и «Атлетиком» из Бильбао.
источник: «Советский спорт»