Юрген Клопп: «Ливерпуль» оказался не готов к матчу с «Брайтоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Брайтона» (0:1) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

«Тот случай, когда радоваться вообще нечему. У нас были тяжелые игры на этой неделе, и команда оказалась не готова к матчу с «Брайтоном» как физически, так и психологически. Сейчас очень важно понять, почему мы проиграли, и найти выход из ситуации», — цитирует немецкого специалиста BBC.

Напомним, победу «Брайтону» принес точный удар Стивена Альсате на 56-й минуте матча.

«Ливерпуль» с 40 очками после 22 игр занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. По потерянным очкам от лидирующего «Манчестер Сити» мерсисайдцы отстают уже на 10 очков.

7 февраля команда Клоппа примет «горожан» на своем поле.