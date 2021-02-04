Дюков: клубы РПЛ имеют большие перспективы роста, в НФЛ и ПФЛ ситуация иная

- РПЛ достигла за прошедшие годы многого. Достаточно посмотреть видео матче 2000-х годов. Вместе с тем есть над чем работать, в том числе повышение конкурентоспособности. Клубами тренерским штабам надо работать над улучшением тренировочного процесса, а клубов - над улучшением маркетинговой составляющей. С точки зрения управленческого потенциала клубов и их спонсоров они имеют большие перспективы роста. У ФНЛ и ПФЛ таких ресурсов в клубах нет, поэтому мы им помогаем. Решили принять непосредственное участие в управлении ФНЛ, поэтому Александр Алаев баллотируется в президенты лиги.