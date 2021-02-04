Московское «Динамо» обыграло чемпиона Казахстана «Кайрат» на сборе в Турции

Московское «Динамо» провело шестой контрольный матч на зимних сборах. В турецком Белеке команда Сандро Шварца обыграла чемпиона Казахстана «Кайрат» с результатом 2:0.
На 40-й минуте Сильвестр Игбун реализовал пенальти, а на 48-й после передачи Арсена Захаряна отличился Роман Нойштедтер.
Завтра 5 февраля «Динамо» сыграет в Белеке с казанским «Рубинам». Товарищеская встреча начнется в 14:30 по московскому времени.
Товарищеский матч
«Динамо» (Москва, Россия) – «Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан) – 2:0 (1:0)