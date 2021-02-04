Галактионов посетил матч «Динамо» – «Кайрат»

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым посетил товарищеский матч московского «Динамо» против алматинского «Кайрата».
Встреча прошла в турецком Белеке и завершилась победой российского клуба со счетом 2:0.
За бело-голубых выступают игроки молодежной сборной России Даниил Лесовой, Вячеслав Грулев и Роман Евгеньев.
Напомним, что российская команда примет участие в финальном турнире чемпионата Европы для молодежных сборных 2021 года.
Групповая стадия в Словении и Венгрии с 24 по 31 марта, а матчи плей-офф – 31 мая по 6 июня. Сборная России выступит в группе C вместе с командами Исландии, Франции и Дании.