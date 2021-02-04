Томас Мюллер: Я счастлив, что Хедира вернулся в чемпионат Германии

Напомним, что 33-летний игрок подписал контракт с «Гертой» до конца текущего сезона.

– Я счастлив, что Сами вернулся в Бундеслигу. Он еще в раннем возрасте показал себя игроком высочайшего класса, став чемпионом страны в составе «Штуттгарта». Также он успел поиграть за такие отличные клубы, как «Реал» и «Ювентус». Это показывает, насколько востребованы немецкие игроки за рубежом. Сейчас мне будет интересно посмотреть, как себя проявит Хедира после возвращения, – цитирует Мюллера клубная пресс-служба мюнхенцев.

Хедира является победителем Лиги чемпионов, чемпионом Германии, Испании и Италии. В 2014 году в составе сборной Германии хавбек выиграл чемпионат мира. В общей сложности он провел за национальную команду 77 матчей, забив семь голов.