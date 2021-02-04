Владимир Леонченко: Перед российским футболом стоит вопрос выживания. Каждый год закрываются клубы

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко поделился своим мнением о ситуации в российском футболе после внеочередной конференции РФС.

«Сегодня была внеочередная конференция по избранию президента и Исполкома, – рассказал Леонченко в интервью для «РБ-Спорт». – Это был первый вопрос. А второй вопрос – стратегия развития футбола в РФ до 2030 года.

Вопрос о госфинансировании? Это не формат конференции РФС на данный момент, потому что сейчас больше идет вопрос о развитии регионов, массового и детско-юношеского футбола. Что касается структуры и финансирования профессиональных лиг, об этом говорил Александр Дюков, это вопрос в первую очередь самих лиг во взаимодействии с Исполкомом РФС, потому что он все эти вещи утверждает.

Сегодня перед российским футболом стоит вопрос выживания, потому что мы видим каждый год закрываются футбольные клубы и я сегодня как руководитель «Локомотива» не знаю, будем мы играть с «Тамбовом» 21 числа на Кубок или нет. Вопрос выживания клубов и финансовой стабильности сегодня на повестке дня в первую очередь.

С другой стороны вопрос, который очень тяжело идет, создание базы для того, чтобы профессиональные клубы начали самостоятельно зарабатывать. Это вопрос, который должны решить сами клубы. Это вопрос развития профессиональных лиг. Я очень надеюсь на то, что совместно с лигами и РФС мы это направление зададим, потому что это все его всегда обозначают. В стратегии он тоже стоит, но как его достичь… Сегодня пока видим общие показатели, они остаются на достаточно низком уровне.