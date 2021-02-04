Станислав Черчесов: В сборную попасть можно из любой команды. Главное, чтобы игроки себя проявляли

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о целях посещения спаррингов клубов во время зимнего межсезонья.

«Пятый год подряд ездим на сборы, – рассказал Черчесов в интервью для телеканала «Матч Премьер». – Сюда в Турцию ли, в Испанию ли… Смотрим, кто как работает, как проявляют себя кандидаты в сборную, появляются ли новые имена. Смотрим контрольные матчи: «Динамо», «Рубин», «Ахмат».

Каждая команда решает свои задачи, а наша – посмотреть тех игроков, которые нам нужны, – как они готовы, как относятся. Хотим чуть внутрь залезть, чтобы понять, на что они готовы. В сборную попасть можно из любой команды: из «Уфы» попадали», из «Ахмата» есть. Мы на клубы не смотрим — это сборная России, а не сборная ведущих клубов. В этом плане разницы нет, главное, чтобы игроки себя проявляли, показывали то, что необходимо показывать игрокам уровня национальной команды».

24 марта сборная России проведет первый матч отборочной кампании чемпионата мира 2022 года. Команда Станислава Черчесова встретится в гостях со сборной Мальты.