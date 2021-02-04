Александр Дюков: Надеюсь, мы сможем завершить этот сезон с 50-процентной заполняемостью трибун

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что весенняя часть сезона должна пройти с заполнением трибун на 50% во всех регионах страны.

«Сейчас можно только делать прогнозы, – цитирует Дюкова ТАСС. – Надеюсь, мы сможем завершить этот сезон с 50-процентной заполняемостью трибун во всех регионах. Если положительная динамика продолжится, возможно, количество болельщиков будет больше. Уверен, что через какое-то время мы придем к ситуации, когда не будет никаких ограничений.

Ковид – это новая болезнь, которая не изучена до конца, могут быть какие-то неприятные сюрпризы, новые штаммы и локальные вспышки. Надеемся, этого не произойдет, и третья волна, если и придет, то только осенью. С учетом иммунитета, она не будет значительной».