Полузащитник «Тамбова» Килин: Нет команды, нет сборов. Никого из игроков не осталось

Полузащитник «Тамбова» Андрей Килин заявил, что команда Сергея Первушина не ведет подготовку к возобновлению сезона.

«По поводу всей ситуации лучше обратиться к руководству, они явно больше знают, – рассказал Килин в интервью для «Матч ТВ». – Команда сейчас не в сборе? Да, так и есть. Нет команды, нет сборов. Никакой спортивной составляющей не будет, если «Тамбов» доиграет. Не знаю, каким образом всё будет? На что, за 5 дней до игры собрать должны?

Сколько сейчас ребят в команде осталось? Можно сказать, что никого не осталось. Реально все ждут конкретики и будут уходить. За бесплатно вряд ли кто-то хочет работать. Футбол ведь в том числе тоже работа и должна оплачиваться».

Вопрос о том, продолжит ли «Тамбов» играть в чемпионате России, будут обсуждать 8 февраля. На 21 февраля у команды Сергея Первушина запланирован выездной матч против «Локомотива» в 1/8 финала Кубка России.