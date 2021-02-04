«Аякс» требует от «Спартака» безусловность выплат за Промеса при любом решении суда

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о трудностях в переговорах с «Аяксом» о переходе нападающего Квинси Промеса.

«Аякс» требует безусловность выплат при любом раскладе решения суда, – рассказал Мележиков в интервью для «РБ-Спорт». – Мы хотим или их разбить, или их не иметь. Потому что если футболист не сможет выполнять трудовую функцию по решению суда, мы не хотим, чтобы выплаты были нашей безусловной ответственностью. Разговариваем, предлагаем различные варианты, но «Аякс» пока не идет на это. Мы куда-то спешим? Подождем, возобновим переговоры, пока на паузе. Финансовую стоимость с «Аяксом» согласовали».

В декабре Промеса арестовали по подозрению в нанесении ножевого ранения двоюродному брату. После суток в камере предварительного заключения и допроса футболист был освобожден, но расследование продолжается.

В прошлом голландский нападающий играл за красно-белых с августа 2014 года по август 2018-го, забив 66 мячей и сделав 33 голевые передачи в 135 матчах.

В нынешнем сезоне на счету Промеса шесть голов и один ассист в 25 матчах за «Аякс».