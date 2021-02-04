«Тамбов» должен получить 51 миллион рублей от спонсоров РПЛ

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о том, какую финансовую помощь РПЛ и ее спонсоры окажут ФК «Тамбов».

«Мы надеемся, что в Тамбове сохранится профессиональный клуб, – цитирует Прядкина «РИА Новости». – Есть новый сценарий. Мы говорили с губернатором, поэтому так задержались. Варианты есть. По инициативе ряда клубов в ближайшее время будет общее собрание клубов РПЛ, на котором рассмотрим выход из ситуации. Мы постараемся сделать, чтобы «Тамбов» не снялся. Откуда деньги? Вопрос правильный. По предварительным договоренностям «Тамбов» должен получить порядка 51 миллиона рублей от спонсоров РПЛ. Рассматривается вопрос аренд ряда игроков. Это будет обсуждаться на общем собрании РПЛ.

С нашими деньгами у «Тамбова» около 120 миллионов. Это маловато, поэтому надо искать дополнительные средства. Еще есть специальная дорожная карта, за счет чего сумма будет увеличена».

После 19 туров «Тамбов» занимает последнее 16-е место, набрав 13 очков.