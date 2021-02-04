Хердур Магнуссон: На данный момент ЦСКА занимает хорошую позицию в таблице РПЛ

Отметим, что подопечные Виктора Гончаренко занимают второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков в 19 турах. От лидирующего «Зенита» команда отстает на четыре очка.

– Полагаю, мы хорошо набираем форму на сборах. Много работаем, в команде практически нет травмированных – очень надеюсь, что эта приятная тенденция сохранится и в дальнейшем. К возобновлению сезона должны подойти в полной боевой готовности.

На данный момент, у нас хорошие позиции в таблице. Но мы прекрасно понимаем, что впереди остались сложнейшие матчи. Первый же поединок против «Локомотива» будет очень важным. Мы должны быть полностью готовы и сконцентрированы, – цитирует Магнуссона Bobsoccer.

В нынешнем сезоне 27-летний исландец провел за армейцев 17 матчей в рамках чемпионата России, забив один гол и сделав один результативный пас. Игра с железнодорожниками запланирована на 27 февраля в 19:00.