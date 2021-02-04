Сампаоли согласился стать главным тренером «Марселя»

Испанское издание AS сообщает, что бывший главный тренер сборных Чили и Аргентины Хорхе Сампаоли согласился возглавить команду «Марселя».
Французский клуб и 60-летний аргентинский тренер ведут переговоры и уже согласовали условия контракта.
В то же время пока не решен вопрос об уходе Сампаоли из бразильского «Атлетико Минейро», где он работает в настоящее время. Команде из Белу-Оризонти осталось провести четыре матча в чемпионате Бразилии, и она занимает третье место на пять очков отставая от лидера турнира «Интернасьонала».
После увольнения Андре Виллаша-Боаша обязанности главного тренера «Марселя» исполняет Нассер Ларге.
источник: AS