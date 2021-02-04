Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на матч с «Интером»

Российский форвард Александр Кокорин вошел в заявку «Фиорентины» на матч 21-го тура чемпионата Италии с миланским «Интером». Об этом сообщает пресс-служба «фиалок».
📝 | CONVOCATI— ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 4, 2021
I convocati viola per #FiorentinaInter
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Напомним, игра состоится в пятницу, 5 февраля и пройдет и начнется в 22.45 мск.
Что касается Кокорина, то 29-летний нападающий был куплен у московского «Спартака» в январе 2021 года.