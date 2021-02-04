Чезаре Пранделли: Кокорин работал очень хорошо. Есть большое желание увидеть его в игре

Главный тренер «Фиорентины» Чазере Пранделли пообщался с журналистами накануне игры 21-го тура чемпионата Италии против миланского «Интера».

Встреча состоится во Флоренции 5 февраля и начнется в 22:45 по московскому времени.

«У ребят все хорошо со здоровьем, – цитирует Пранделли официальный сайт «Фиоренитны». – Небольшой физический дискомфорт был только у Франка Рибери. Мы оценим его состояние завтра утром.

Александр Кокорин очень хорошо работал на тренировках. Есть большое желание увидеть его в игре.

Кевин Малькюи завтра останется на скамейке запасных. Если понадобится, он сможет сыграть где-то полчаса.