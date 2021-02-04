«Ливерпулю» запретили въезд в Германию, матч с «Лейпцигом» под угрозой срыва

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль», который должен был пройти в Германии, находится под угрозой срыва.

В четверг, 4 февраля власти страны сообщили немецкому клубу, что не будут открывать границы ради въезда англичан. Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, Германия перестала принимать рейсы из Великобритании в целях борьбы с коронавирусной инфекции.

Добавим, что матч «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль» намечен на 16 февраля. Не исключено, что он пройдет в Англии или на нейтральном поле.