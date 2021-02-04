«Ты идиот и клоун». Форвард «Гранады» оскорбил Кумана во время матча Кубка Испании

Нападающий «Гранады» Роберто Сольдадо оскорбил главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана во время матча ¼ финала Кубка Испании.

По данным газеты Marca, 35-летний форвард был в ярости, наблюдая, как специалист празднует голы своей команды. Он сказал следующее: «Ты идиот и клоун, которому не хватает смирения».

Напомним, каталонцы были в шаге от вылета с Кубка страны, однако, сравняли счет в концовке матча и вырвали победу в дополнительное время – 5:3.

Что касается Сольдадо, то ранее испанец выступал за мадридский «Реал». На его счету 27 матчей и четыре гола.