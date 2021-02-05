Защитник «Фиорентины»: У Кокорина классный удар. Он выкладывается на каждой тренировке

Защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги оценил профессиональные качества Александра Кокорина, который пока не провел ни одного матча за итальянцев.

«У него классный удар. Он выкладывается на каждой тренировке и хочет помочь команде. Это видно», – цитирует Бираги La Gazzetta dello Sport.

Напомним, ранее игрок был включен в заявку «фиалок» на матч 21-го тура серии А против «Интера».

Добавим, что в текущем сезоне «Фиорентина» занимает 11-е место в таблице, набрав 22 очка. «Нерадзурри» расположились на второй позиции. В его активе 44 очка.