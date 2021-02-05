Мурад Мусаев: «Ростов» хорошо нас прессинговал, не было практически свободного пространства

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Ростовом» (2:0) в контрольном матче.

«Первый тайм прошел в борьбе, не все получилось из того, что мы хотели. Мы медленно двигали мяч, делали много касаний, а «Ростов» нас хорошо прессинговал, не было практически свободного пространства.

Во втором тайме движение мяча стало лучше, мы отрезали соперника и забили два мяча, неплохо контролировали мяч. В целом я доволен спаррингом, высокая интенсивность, все наши футболисты получили практически по 90 минут, что было важно. Хоть это и товарищеский матч, мы рады, что победили.

Этот контрольный матч отличался от официальных многим. Обе команды не готовы на 100 процентов. «Ростов» в обоих таймах выпустил смешанный состав. Каждый тренер, каждая команда преследовала свои цели. Результат не стоял на первом месте. Конечно, всегда хочется победить, но сравнивать трудно, это две разные игры.

Сборы – такая вещь, когда ты можешь быть доволен, а потом кто-то получает травму и ты уже ничем не доволен. Есть промежуточное удовлетворение от самоотдачи, работы, но итоги будем подводить ближе к началу чемпионату. Важно подойти с минимальным количеством травм», – сказал Мусаев.