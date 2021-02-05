«Спартак» объявил о назначении нового главного юрисконсульта клуба

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о том, что должность главного юрисконсульта московской команды заняла Мария Токмакова.
Ранее Токмакова работала юристом в фирме SILA International Lawyers, основной деятельность которой является сопровождение футбольных трансферов.
– Токмакова стала главным юрисконсультом «Спартака». Она уже работает, – приводит слова Фетисова Sport24.
Напомним, в конце января должность главного юриста красно-белых покинул Александр Цомая.
После 19 туров Российской Премьер-лиги подопечные Доменико Тедеско занимают третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков.