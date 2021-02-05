Николай Комличенко: «Динамо» думает о выходе в еврокубки на следующий сезон

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко озвучил цели своей команды на оставшуюся часть сезона Российской Премьер-лиги.

К зимней паузе в чемпионате бело-голубые подошли на шестом месте, набрав 30 очков в 19 турах. От зоны еврокубков клуб отстает на три очка.

– Заявить можно любую цель. Но надо идти от игры к игре и только уже ближе к концу сезона можно о чем-то конкретном говорить. Конечно, все думают о еврокубках, и мы тоже. Но пока у нас в мыслях ближайшая игра со «Спартаком» в Кубке России и матч с «Ахматом» в РПЛ, – цитирует форварда Sport24.

Комличенко присоединился к «Динамо» в январе прошлого года, подписав контракт на 3,5 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах чемпионата России, забив три гола и отдав два ассиста.

В рамках 1/8 финала Кубка России подопечные Сандро Шварца сыграют против «Спартака». Игра состоится 20 февраля.