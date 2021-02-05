Николай Комличенко: Шварц сказал мне меньше зацикливаться на матчах без забитых голов

Форвард «Динамо» Николай Комличенко поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Сандро Шварцем.

– Со Шварцем я моментально нашел общий язык. Сандро сразу обозначил, что он хочет видеть, сказал мне поменьше зацикливаться на матчах без голов, что все придет, если буду работать на тренировках и слушать главного тренера. Слушаю, впитываю, стараюсь выполнять его требования, – цитирует нападающего Sport24.

Напомним, что Шварц возглавил «Динамо» 14 октября прошлого года, подписав контракт до лета 2022-го. Под его руководством команда приняла участие в восьми матчах, одержала четыре победы, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения.

После 19 туров РПЛ бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. От зоны еврокубков клуб отстает на три очка.