Генеральный директор «Уфы»: Помощь «Тамбову» игроками? А какими?

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков поделился мнением о помощи «Тамбову», испытывающему серьезные финансовые трудности.

Ранее в РПЛ завили, что готовы принять меры, чтобы команда доиграла сезон.

«В субботу-воскресенье у нас будет собрание клубов. Мы обсудим ситуацию «Тамбова» и примем с клубами общее решение. Сейчас ничего конкретного сказать не могу. На выходных они нам все расскажут, объяснят ситуацию подробно. Думаю, все хотят помочь. Но плохо, что довели до такой ситуации.

Говорят про помощь игроками. А какими? Мне самому игроки нужны. Легко сказать — игроками. Молодыми? А если игрок сам будет против уходить в «Тамбов»? Или его агент? Все не так просто. Тут палка о двух концах. Если игрок согласится — другой разговор», — цитирует Шайбекова Sport24.ru.

Добавим, что «Тамбов» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав в 19 турах 13 очков.