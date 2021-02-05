Вратарь «Аякса» Онана дисквалифицирован на один год за допинг

Вратарь «Аякса» Андре Онана дисквалифицирован УЕФА на один год за употребление допинга, сообщает пресс-служба амстердамского клуба.

В допинг-пробе, которую футболист сдал 30 октября, был обнаружен фуросемид.

В заявлении клуба говорится, что запрещенный препарат попал в организм вратаря по ошибке. 30 октября Онана почувствовал себя плохо и принял лекарство, которое было прописано его супруге.

«Аякс» и футболист намерены подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Добавим, что Онана выступает за «Аякс» с 2015 года. В текущем сезоне 24-летний голкипер провел 26 матчей, в которых пропустил 22 гола и девять раз сыграл «на ноль».