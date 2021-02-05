Матч 1/16 финала Лиги Европы «Вольфсберг» - «Тоттенхэм» может пройти на стадионе ЦСКА

Матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским »Вольфсбергом» и английским »Тоттенхэмом» может пройти в Москве, на стадионе ЦСКА.

По информации Sport24.ru, армейцы готовы предоставить «ВЭБ Арену» для проведения встречи в том случае, если соответствующий запрос будет получен. Отмечается, что окончательное решение будет зависеть от погодных условий и рекомендаций агрономов, так как 21 февраля ЦСКА предстоит на своем поле принять «СКА-Хабаровск» в Кубке России.

Напомним, ряд стран Европы, в том числе Австрия и Германия, запретили въезд с территорий, где был выявлен новый штамм коронавируса.