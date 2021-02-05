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05 февраля 15:36

Кокорин заиграет в «Фиорентине». Серия А ему идеально подходит

Переход Александра Кокорина в «Фиорентину» - один из главных сюжетов российского футбола этой зимы.

После того, как форвард подписал огромный контракт со «Спартаком» (четыре миллиона евро подъемных и три с половиной в год – зарплата), его европейские перспективы автоматически перестали быть актуальными. Пошли разговоры о том, что Кокорин променял мечту на деньги, и все в таком роде. Стандартная ситуация для российского футболиста. Ставка на футбол и реализацию своего таланта, это не про них.

Повод для таких суждений, безусловно, был. Обладатели бордового паспорта с двуглавым орлом на обложке, умеющие попадать по мячу, редко стремятся поменять среду. В России лимит, который обеспечивает сытую и комфортную жизнь, в то время как игра за границей создает кучу проблем: другая культура, другой язык, другие правила, зарплата меньше, налоги больше, плюс адаптация, которая неизвестно как пройдет.

Кокорин после событий октября 2018-го и дальнейших последствий стал именем-нарицательным в российском футболе, но играть не разучился. Его талант сильнее обстоятельств. После убойного отрезка в «Сочи» не стоит подвергать этот факт сомнению.

Да, у Александра совсем не получилось в «Спартаке»: два гола с пенальти и еще две голевые – совсем не та статистика, которую ждут от праймового форварда. Но никто почему-то не брал во внимание специфику футбола Доменико Тедеско, к которой непросто адаптироваться. Немец строго придерживается одной схемы, она стабильна, как маржа в букмекерских конторах. Те Понсе с Ларссоном заиграли далеко не сразу, а Кокорин в добавок ко всему долгое время мучился с мышечным повреждением.

Но самая большая проблема, которая мучила Александра в «Спартаке, это постоянный внутренний диалог «Я мог уехать, но остался здесь. Что со мной не так?». «Фиорентина» выходила на него летом, но не сделала конкретного предложения из-за отсутствия понимая по будущему на тот момент главного тренера Джузеппе Якини. Руководство ему явно не доверяло, но решило дать шанс на старте сезона, а с покупками повременило.

«Рома» очень хотела приобрести Кокорина, но не смогла этого сделать из-за лимита на игроков без паспорта ЕС. В минус россиянину в данной ситуации сыграл «брекзит», который превратил ведущего защитника римлян англичанина Криса Смоллинга в легионера. Прошлый сезон он отыграл в аренде, но не выкупить его было невозможно.

В конечном счете ситуация разрешилась как нельзя лучше. Кокорин не выпал из игровых процессов, получив практику в «Спартаке», и смог уважительно разойтись с клубом. С бывшим гендиректором красно-белых Шамилем Газизовым у него была договоренность о возможном отъезде за границу на определенных условиях. Инсайдеры говорили о том, что Кокорин в таком случае должен вернуть подъемные и часть зарплаты, чтобы клуб не понес убытков.

Он явно рассчитывал уехать, иного смысла в этих договоренностях не было. Кокорин чуть-чуть подучил английский и смог сразу давать интервью по прилету во Флоренцию. На тренировке он первым делом обменялся приветствиями с главной звездой «Фиорентины» - Франком Рибери, а перед этим выразил ему респект в разговоре с прессой. В общем, Кокорин делает все правильно и весьма осознанно. Человек, который не готовился к отъезду, вел бы себя менее уверенно.

Кто бы что ни говорил, у Александра есть мотивация. Его промоутерами в Италии выступили уважаемые специалисты: Роберто Манчини и Фабио Капелло. С обоими у Кокорина прекрасные отношения, он понимает и принимает ответственность перед ними, поэтому будет играть с должным настроем. По тренировкам к нему нет никаких вопросов. Главный тренер Фиорентины Чезаре Пранделли им абсолютно доволен.

«Кокорин прибавляет. Мы знали, что ему нужно три недели, чтобы быть готовым. Надеюсь, Кокорин будет полезен на любой позиции впереди. У него отличный характер и прекрасные футбольные качества. Он может быть очень полезен этой команде», - заявил специалист.

Партнеры тоже не отстают и публично респектуют Александру за работу на тренировках. Один из топ-игроков «Фиорентины» Кристиано Бираги подчеркнул крутость удара россиянина: «У Кокорина удар большого футболиста и очень много желания проявить себя. Ему просто нужно время, чтобы адаптироваться».

Практически не остается сомнений, что Кокорин появится на поле уже совсем скоро. Для команды Антонио Конте это не очень хорошие новости. У соперника в составе будет мотивированный форвард, которого будет непросто сдержать. Так что самое время изучать рейтинг букмекеров, чтобы не ошибиться и найти лучшие коэффициенты на этот матч.

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