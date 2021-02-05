Кокорин заиграет в «Фиорентине». Серия А ему идеально подходит

После того, как форвард подписал огромный контракт со «Спартаком» (четыре миллиона евро подъемных и три с половиной в год – зарплата), его европейские перспективы автоматически перестали быть актуальными. Пошли разговоры о том, что Кокорин променял мечту на деньги, и все в таком роде. Стандартная ситуация для российского футболиста. Ставка на футбол и реализацию своего таланта, это не про них.

Повод для таких суждений, безусловно, был. Обладатели бордового паспорта с двуглавым орлом на обложке, умеющие попадать по мячу, редко стремятся поменять среду. В России лимит, который обеспечивает сытую и комфортную жизнь, в то время как игра за границей создает кучу проблем: другая культура, другой язык, другие правила, зарплата меньше, налоги больше, плюс адаптация, которая неизвестно как пройдет.

Кокорин после событий октября 2018-го и дальнейших последствий стал именем-нарицательным в российском футболе, но играть не разучился. Его талант сильнее обстоятельств. После убойного отрезка в «Сочи» не стоит подвергать этот факт сомнению.

Да, у Александра совсем не получилось в «Спартаке»: два гола с пенальти и еще две голевые – совсем не та статистика, которую ждут от праймового форварда. Но никто почему-то не брал во внимание специфику футбола Доменико Тедеско, к которой непросто адаптироваться. Немец строго придерживается одной схемы, она стабильна, как маржа в букмекерских конторах. Те Понсе с Ларссоном заиграли далеко не сразу, а Кокорин в добавок ко всему долгое время мучился с мышечным повреждением.

Но самая большая проблема, которая мучила Александра в «Спартаке, это постоянный внутренний диалог «Я мог уехать, но остался здесь. Что со мной не так?». «Фиорентина» выходила на него летом, но не сделала конкретного предложения из-за отсутствия понимая по будущему на тот момент главного тренера Джузеппе Якини. Руководство ему явно не доверяло, но решило дать шанс на старте сезона, а с покупками повременило.