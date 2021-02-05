Леонид Слуцкий: Лимит на легионеров - это популизм. Тебе нужно что-то сделать, и ты раз - и сделал

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал лимит на легионеров в российском футболе.

«Я не увидел, что поколение, взращенное в условиях лимита, оказалось сильнее поколения без лимита. Лимит — это больше про популизм. Тебе нужно что-то сделать, и ты раз — и сделал. Это не работа на перспективу, и я не вижу, какие преимущества нам дал лимит», - цитирует Слуцкого «Бизнес Online».

Напомним, лимит на легионеров в российском футболе был введен в 2005 году. В настоящий момент действует формула «8+17» в заявке. Это означает, что в заявке команды из 25 футболистов могут находиться не более восьми иностранных игроков.