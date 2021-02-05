Андрей Червиченко: На заставке матча «Фиорентина» - «Интер» изображен Кокорин. А как же Рибери?

Экс-президент «Спартака» - о Кокорине и его переезде в Италию.

- Будете сегодня смотреть матч «Фиорентина» - «Интер»?

- Обязательно посмотрю. Видел на каком-то нашем сайте заставку этого матча. Там изображен Кокорин и кто-то из защитников «Интера». Как будто Кокорин главная звезда и нет в «Фиорентине» чемпиона мира Рибери. Это очень забавно. Уж точно не Кокорин должен быть фронтменом клуба.

Абсурдный трансфер. Думаю, здесь решающую роль сыграли слова Манчини и Капелло про Кокорина, которые застали его еще в хорошем состоянии.