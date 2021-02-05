ЦСКА и «Спартак» готовы помочь «Тамбову» футболистами

«Спартак», ЦСКА, «Ростов» и «Рубин» готовы отдать в аренду «Тамбову» своих футболистов, сообщает ТАСС, ссылаясь на неназванный источник.

«Предварительно согласие отдать игроков в аренду дали «Спартак», ЦСКА, «Ростов» и «Рубин». «Тамбов» будет смотреть, кого смогут предложить клубы, после чего определится по позициям», - рассказал собеседник агентства.

Напомним, из-за серьезных финансовых трудностей «Тамбов» может не доиграть сезон. Ранее РПЛ выразила готовность оказать клубу материальную помощь. Директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила, что команда может на выгодных условиях арендовать футболистов у ведущих клубов лиги.

Добавим, что тамбовчане замыкают турнирную таблицу РПЛ, набрав в 19 турах 13 очков.