Ровно 63 года назад в авиакатастрофе под Мюнхеном разбилась легендарная команда «Манчестер Юнайтед»

Из-за ограничений болельщики не смогут собраться вместе на традиционную церемонию под мюнхенскими мемориальными часами. Однако, памятное мероприятие будет транслироваться на клубном канале «Манчестер Юнайтед» MUTV и на других цифровых платформах клуба, сообщает официальный сайт английского клуба.

Символично, что матч «Манчестер Юнайтед»-«Эвертон» приходится на саму годовщину, начало поединка в 23.00 по московскому времени. Перед игрой будет традиционная минута молчания и

капитаны команд возложат венки в память о погибших. Обе команды также выйдут на поле в черных нарукавных повязках. В знак уважения на стадионе будут приспущены флаги, а на трибуне «Стретфорд-Энд» будет размещён гигантский баннер со словами: «We’ll never die».

Манчестерский мемориальный фонд Мюнхена, который традиционно проводит церемонию в Мюнхене, также с сожалением отменил мероприятие. Вместо этого они организуют возложение венков от имени всех болельщиков «манкунианцев».

Напомним, что 6 февраля 1958 года после дозаправки в аэропорту Мюнхена разбился чартерный самолет с 44 пассажирами. В результате аварии погибли 23 человека, среди которых оказалось 8 игроков «Манчестер Юнайтед» и три представителя клуба.