Динияр Билялетдинов: Если «Тамбову» нужны игроки, пусть звонят

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов готов возобновить карьеру в РПЛ.

- Если «Тамбову» нужны игроки, пусть звонят. Я бы тоже согласился бесплатно поиграть, возобновить карьеру в РПЛ и помочь клубу в такой ситуации. Я и так сейчас поигрываю по 3-4 раза на неделе, нахожусь в форме. Так что надо поговорить, если есть заинтересованность, - приводит слова Билялетдинова Sport24.ru.

Напомним, что до февраля 2019 года 35-летний хавбек выступал за литовский «Тракай». Также в его карьере были «Локомотив», «Эвертон», «Спартак», «Анжи», «Торпедо» и «Рубин».