Дубль Камано принес «Локомотиву» крупную победу над «Эстерсундом» в товарищеском матче

«Локомотив» разгромил «Эстерсунд» в товарищеском матче со счетом 4:0.
В составе московского клуба дубль оформил Франсуа Камано, по разу отличились Рифат Жемалетдинов и Эдер.
Товарищеский матч
«Локомотив» — «Эстерсунд» — 4:0 (4:0)
Голы: Камано, 25 (1:0). Камано, 28 (2:0). Жемалетдинов, 37 (3:0). Эдер, 44 (4:0).
Нереализованный пенальти: Ссеванкамбо (Эстерсунд), 49 (штанга)
«Локомотив»: Гильерме (Савин, 65), Игнатьев, Чорлука (Черный, 70), Рыбус, Мурило, Крыховяк, Жемалетдинов, Рыбчинский, Мухин, Эдер, Камано.
Предупреждения: Жемалетдинов, 41. Менса, 42.
источник: «Советский спорт»