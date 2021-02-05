Ткаченко рассказал об ошибках, помешавших «Анжи» взлететь в период, когда клубом владел Керимов

Бывший член совета директоров «Анжи» Герман Ткаченко рассказал о главных ошибках, которые помешали «Анжи» взлететь в период, когда клубом владел Сулейман Керимов.

- Я бы назвал штаб Хиддинка. Не его самого, а штаб. Там мы не смогли сделать то, что мы задумали, и пришлось идти на компромиссы. Скажем так, должен был быть немного другой профиль помощников Гуса. Это очень важно для каждодневной работы.

Мы, наверное, все-таки должны были быстрее сформировать видение и следовать ему, а не формировать его по ходу. И нам всем не хватило терпения, - цитирует Ткаченко Sport24.ru.

Напомним, что на средства Керимова рядом с Махачкалой был построен современный футбольный стадион «Анжи-Арена» на 30 тысяч зрителей и работает детская футбольная академия «Анжи».